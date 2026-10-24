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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Lo sân bay Long Thành "hụt hơi" giai đoạn nước rút; Đề xuất thu thêm "chênh lệch địa tô" tại các TOD; Nhiều nước ra sức tự chủ quốc phòng... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.10.2026.

    Lo sân bay Long Thành 'hụt hơi' giai đoạn nước rút

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2026 - Ảnh 1.

    Đại công trường sân bay Long Thành nhìn từ trên cao

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Dù toàn bộ dự án đã hoàn thành khoảng 86,03% tổng giá trị sản lượng và nhiều hợp phần trọng yếu đã sẵn sàng đưa vào vận hành trong tháng 12, song khả năng về đích của siêu sân bay Long Thành vẫn đang vô cùng chênh vênh khi còn 4 gói thầu then chốt nguy cơ vỡ tiến độ.

    Đề xuất thu thêm 'chênh lệch địa tô' tại các TOD

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2026 - Ảnh 2.

    Giá bất động sản quanh các tuyến metro thường tăng rất mạnh

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    UBND TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định các khoản thu, phương pháp xác định, mức thu, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thu trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

    Nhiều nước ra sức tự chủ quốc phòng

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.10.2026 - Ảnh 3.

    Tính đến tháng 6 vừa qua, Dominion Dynamics của Canada đã huy động được 169 triệu CAD

    Ảnh: Dominion Dynamics

    Sau đại dịch Covid-19 và khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, thế giới chứng kiến dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào các dự án phát triển thế hệ vũ khí mới. Ưu tiên khi ấy của nhiều nước là làm sao tiếp cận với tài nguyên vũ khí của Mỹ. Giờ đây, ưu tiên này vẫn còn đó, nhưng cùng lúc giới quan sát phát hiện một xu hướng mới.

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    Tin tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ; Biểu tượng mới của TP.HCM đã thành hình; Mối nguy khó ngờ khi vi nhựa gặp nước... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.10.2026.

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