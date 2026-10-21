Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.10.2026

Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Ngày 20.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện. (Trang 2)
Hàng loạt ngân hàng giảm lãi vay
Các ngân hàng thương mại đang thực hiện giảm lãi suất cho vay theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước nhưng cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ để chính sách này lan rộng hơn trên cả thị trường. (Trang 4)
Hợp long 'cây cầu nghĩa tình' nối đôi bờ sông Sài Gòn
Sáng nay (21.10), nhịp vòm thép chính của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn chính thức được hợp long, nối liền hai bờ bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm. Cây cầu đi bộ đầu tiên bắc qua dòng sông di sản do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí không chỉ là gạch nối hạ tầng chiến lược, mà còn trở thành biểu tượng kiến trúc - văn hóa mới đầy tự hào của TP.HCM. (Trang 6)
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