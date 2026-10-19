Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.10.2026

Đột phá thị trường EU

Nhà máy Lego Việt Nam tại TP.HCM (khu vực Bình Dương trước đây) là một trong những biểu tượng của hợp tác kinh tế Việt Nam - Đan Mạch ẢNH: Đ.X

Hôm nay (19.10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Bỉ. Kéo dài tới ngày 24.9, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nâng cao năng lực phát triển, tự chủ chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam - đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Siết 'lạm phát điểm số': Vì sao điểm cao nhưng chưa chắc sinh viên học thật?

Bài nhóm, thuyết trình nhóm là cần thiết nhưng nếu chỉ chấm sản phẩm cuối cùng thì không đánh giá đúng năng lực cá nhân của sinh viên ẢNH: Y.T TẠO BẰNG AI

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học kiểm soát thực chất kết quả học tập, xử lý tình trạng "lạm phát điểm số" và xác minh đóng góp thực của người học khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỹ giải thích việc hoãn cấm vận Nga

Tổng thống Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 8.2025 tại Mỹ ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17.10 giải thích quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc miễn các lệnh cấm vận và thuế quan đối với Nga thực chất là khoảng dừng 60 ngày để "phân tích tác động đối với kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Mỹ".