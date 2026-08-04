25 tiểu bang Mỹ kiện chính quyền ông Trump về thuế quan mới

Ngày 3.8, liên minh gồm 25 tiểu bang của Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Trump về các mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, gọi đây là cái cớ để thay thế các loại thuế nhập khẩu đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thuế đối ứng tại Nhà Trắng ngày 2.4.2025 ẢNH: REUTERS

Theo tờ The Guardian, các tiểu bang đang yêu cầu CIT tạm dừng và tuyên bố các mức thuế này là bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi ra lệnh hoàn trả các khoản thuế đã nộp.

Theo các tiểu bang tham gia vụ kiện, thuế quan đối với 59 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) được áp đặt vào tháng 7 chiếm 99,4% hàng nhập khẩu của Mỹ.

"Sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao, chính quyền một lần nữa lại cố gắng tăng thuế bất hợp pháp đối với các gia đình và doanh nghiệp bằng một vòng thuế quan mới. Dù chính quyền có cố gắng biện minh thế nào đi nữa, luật pháp và Hiến pháp của chúng ta đều quy định rõ ràng rằng tổng thống không có quyền áp đặt thuế quan tràn lan lên bất kỳ quốc gia nào ông ta muốn", Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài New York, các tiểu bang tham gia vụ kiện này bao gồm Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Bắc Carolina, Oregon, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington và Wisconsin, cùng với thống đốc của Kentucky và Pennsylvania.

Vụ kiện này tiếp nối một vụ kiện riêng biệt do Trung tâm Tư pháp Tự do đệ trình thay mặt cho hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, những người cho rằng ông Trump đã vượt quá quyền hành pháp của mình với các mức thuế quan mới.

Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố Mỹ đang sử dụng quyền hạn hợp pháp của mình để loại bỏ các hành vi, chính sách và thực tiễn bất hợp lý gây gánh nặng cho thương mại của đất nước.