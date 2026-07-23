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Thế giới

Mỹ sắp có hành động mới về thuế quan

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Trưởng đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 21.7 thông báo Washington sẽ sớm có "hành động cụ thể" liên quan các mức thuế mới với khoảng 60 đối tác thương mại, trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt dự kiến hết hiệu lực trong tuần này.

"Mỹ có luật cấm buôn bán hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các quốc gia khác phần lớn không có luật này, hoặc có nhưng không thực sự thực thi", ông Greer nói với CNBC. Ông Greer cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm công bố một số hành động cụ thể, nhưng không nêu thời điểm chính xác. Theo ông, các biện pháp mới sẽ bao trùm phần lớn hoạt động thương mại của Mỹ.

Mỹ sắp có hành động mới về thuế quan - Ảnh 1.

Tổng thống Trump (trái) phát biểu về thuế quan tại Nhà Trắng ngày 2.4.2025

ẢNH: REUTERS

Động thái trên diễn ra khi Mỹ tìm cách xây dựng lại chương trình nghị sự thương mại của ông Trump sau một số thất bại pháp lý. Trước đó, ông Trump áp mức thuế toàn cầu 10% trong năm nay, sau khi một loạt chính sách thuế quan của ông bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2. Tuy nhiên, mức thuế tạm thời này sẽ hết hiệu lực vào ngày 24.7.

Giới phân tích dự đoán các mức thuế mới liên quan cáo buộc lao động cưỡng bức, có thể dao động từ 10 - 12,5%, sẽ thay thế cơ chế thuế tạm thời hiện nay. Song song với các cuộc điều tra về lao động cưỡng bức, Mỹ cũng đang tiến hành những cuộc điều tra riêng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Các kết quả điều tra này có thể mở đường cho những biện pháp thương mại bổ sung trong thời gian tới, theo AFP.

Các kế hoạch thuế mới được đưa ra chỉ một tuần sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 25% đối với nhiều sản phẩm của Brazil và 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada.

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