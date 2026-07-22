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Thế giới

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN bắc cầu cho các cuộc gặp Mỹ - Trung, Mỹ - Nga

Thụy Miên
Thụy Miên
Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Manila (Philippines), và đến mai ông Rubio sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN bắc cầu cho các cuộc gặp Mỹ - Trung, Mỹ - Nga - Ảnh 1.

Cuộc gặp ngoại trưởng Trung Quốc - Mỹ diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Manila hôm 22.7

ảnh: ap

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Mỹ - Trung kéo dài 90 phút ở Manila, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về việc xác định những lĩnh vực hợp tác song phương để đặt nền tảng cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 tới.

Reuters dẫn lời ông Rubio thừa nhận Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều khác biệt, nhưng nhiệm vụ của hai bên là tìm cách quản lý những bất đồng và đảm bảo mọi thứ không leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Vào thời điểm ông Rubio phát biểu, ông Vương Nghị chưa trao đổi với truyền thông sau cuộc gặp và phía Trung Quốc cũng chưa đưa ra thông cáo chính thức về nội dung hội đàm.

Về cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Rubio cho hay ông không đề cập vấn đề này trong cuộc gặp với ông Vương Nghị.

Những chủ đề khác trong cuộc gặp bao gồm vấn đề Đài Loan, thương mại và cơ chế Hội đồng Thương mại song phương. Theo Ngoại trưởng Rubio, điều quan trọng là Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể đối thoại bất chấp những khác biệt.

Trong một diễn biến khác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng tạo cơ hội cho cuộc gặp Mỹ - Nga giữa ông Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, dự kiến vào ngày 23.7. Ông Lavrov đã xác nhận cuộc họp này.

Về phần mình, ông Rubio nói đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lavrov tại tiệc chiêu đãi của hội nghị và cho hay vấn đề Ukraine sẽ là một trong những nội dung chính của cuộc gặp chính thức vào sáng 23.7.

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