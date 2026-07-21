Nhật Bản nói Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật

Ảnh do Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản chụp 2 tàu hải quân Trung Quốc bị phát hiện diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản ảnh: Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản

Trong thông báo mới nhất liên quan đến hoạt động của tàu chiến Trung Quốc và Nga, Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ biển nước này đã phát hiện 4 tàu hải quân Nga và Trung Quốc di chuyển theo hướng đông bắc cách đảo Okinotori khoảng 330 km về phía tây nam vào khoảng 2 giờ sáng 19.7, AFP đưa tin.

Các tàu được xác định lần lượt là một tàu khu trục lớp Nam Xương mang tên lửa dẫn đường, một tàu khu trục lớp Lữ Dương III mang tên lửa dẫn đường, một tàu tiếp tế lớp Phúc Trì, toàn bộ đều thuộc hải quân Trung Quốc, và tàu còn lại là khinh hạm lớp Steregushchiy của Nga.

Đây cũng là nhóm 4 tàu đã di chuyển theo hướng nam qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako vào ngày 16.7.

Sau đó, quân đội Nhật Bản xác nhận tàu khu trục lớp Lữ Dương III hôm 20.7 đã thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật cách đảo Nhật Bản chỉ khoảng 180 km về hướng tây nam.

Người phát ngôn của Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản cho biết thêm đây là lần đầu tiên Trung Quốc thông tin về hoạt động diễn tập bắn đạn thật của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, nhưng cũng nói rõ rằng hoạt động này không vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều tàu khu trục theo dõi nhóm tàu trên và thu thập thông tin tình báo về những hoạt động liên quan.

Vài giờ sau, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara thông báo Tokyo đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, với lý do rằng những hoạt động diễn tập bắn đạn thật có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền có mặt tại khu vực.

Trong khi chưa bình luận về thông tin trên của Nhật Bản, Trung Quốc lâu nay không công nhận tuyên bố của Nhật Bản rằng vùng biển xung quanh đảo Okinotori thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Bắc Kinh cho rằng Okinotori chỉ là một bãi đá ngầm chứ không phải đảo, và vì thế theo quy định của luật pháp quốc tế không đủ điều kiện để tuyên bố EEZ.

Những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra chung trên biển và trên không xung quanh Nhật Bản, buộc Tokyo đẩy mạnh hoạt động giám sát và tăng cường năng lực phòng thủ tại chuỗi đảo phía tây nam trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực.