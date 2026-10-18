Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.10.2026

Giải bài toán điện cho các trung tâm dữ liệu
VN đang trở thành điểm đến toàn cầu cho các dự án trung tâm dữ liệu. Thế nhưng giải bài toán giá điện cho các trung tâm này như thế nào để vừa phát triển, vừa không gây áp lực lên nguồn, không bán rẻ nguồn năng lượng lại không đơn giản.
Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mới ở Cần Thơ
Sáng 17.10, Báo Thanh Niên phối hợp xã Châu Thành (TP.Cần Thơ) khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa, giúp người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản sau nhiều năm mong đợi.
Bàn cờ thế giới trước hệ quả từ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày 3.11 - ngày "chốt hạ" cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ với kết quả không chỉ tác động nội bộ nước này, mà còn ẩn chứa khả năng ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới.
Bình luận (0)