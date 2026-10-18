Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.10.2026

Giải bài toán điện cho các trung tâm dữ liệu

VN trở thành “cứ điểm” của trung tâm dữ liệu. Trong ảnh: Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Tập đoàn Viettel ẢNH: VIETTEL

VN đang trở thành điểm đến toàn cầu cho các dự án trung tâm dữ liệu. Thế nhưng giải bài toán giá điện cho các trung tâm này như thế nào để vừa phát triển, vừa không gây áp lực lên nguồn, không bán rẻ nguồn năng lượng lại không đơn giản.

Báo Thanh Niên khánh thành cây cầu mới ở Cần Thơ

Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ xây cầu Rạch Bờ Dừa có tổng kinh phí 850 triệu đồng ẢNH: DUY TÂN

Sáng 17.10, Báo Thanh Niên phối hợp xã Châu Thành (TP.Cần Thơ) khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa, giúp người dân thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản sau nhiều năm mong đợi.

Bàn cờ thế giới trước hệ quả từ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Quốc hội Mỹ có thể thay đổi lớn về cấu trúc quyền lực trong 2 năm tới Ảnh: Ngô Minh Trí

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày 3.11 - ngày "chốt hạ" cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ với kết quả không chỉ tác động nội bộ nước này, mà còn ẩn chứa khả năng ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới.