Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2026

Loạt siêu dự án thúc đẩy tăng trưởng về đích

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh thi công, mái thép chính hoàn thành và nhiều hạng mục chuyển sang giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện ẢNH: NĐT

Sự tăng tốc đồng loạt và đưa vào vận hành của hàng loạt siêu dự án trọng điểm đang tạo cú hích quyết định, trực tiếp kéo nền kinh tế bứt phá về đích trong chặng đua nước rút cuối năm. (trang 4)

Tàu hút cát trái phép hoành hành trên sông Lam

Tàu ngang nhiên hút trộm cát vào chiều 4.10 ẢNH: KHÁNH HOAN

Điều tra của Báo Thanh Niên về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) kéo dài khiến người dân bức xúc. Tại đây, những tàu công suất lớn ngang nhiên thọc vòi xuống đáy sông, tiếng máy nổ vọng vào bờ như một công trường. (trang 22)

Khi Nga - Trung 'nổi lửa' ở sân sau của Mỹ

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua Ảnh: Reuters

Kể từ tiếp nhận nhiệm kỳ thứ hai (tháng 1.2025), Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng củng cố ảnh hưởng nước này tại tây bán cầu, mà trọng tâm là khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbean. Tuy nhiên, cả Trung Quốc lẫn Nga cũng đang tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. (trang 23)