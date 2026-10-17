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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Loạt siêu dự án thúc đẩy tăng trưởng về đích; Tàu hút cát trái phép hoành hành trên sông Lam; Khi Nga - Trung "nổi lửa" ở sân sau của Mỹ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.10.2026.

    Loạt siêu dự án thúc đẩy tăng trưởng về đích

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2026- Ảnh 1.

    Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh thi công, mái thép chính hoàn thành và nhiều hạng mục chuyển sang giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện

    ẢNH: NĐT

    Sự tăng tốc đồng loạt và đưa vào vận hành của hàng loạt siêu dự án trọng điểm đang tạo cú hích quyết định, trực tiếp kéo nền kinh tế bứt phá về đích trong chặng đua nước rút cuối năm. (trang 4)

    Tàu hút cát trái phép hoành hành trên sông Lam

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2026- Ảnh 2.

    Tàu ngang nhiên hút trộm cát vào chiều 4.10

    ẢNH: KHÁNH HOAN

    Điều tra của Báo Thanh Niên về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) kéo dài khiến người dân bức xúc. Tại đây, những tàu công suất lớn ngang nhiên thọc vòi xuống đáy sông, tiếng máy nổ vọng vào bờ như một công trường. (trang 22)

    Khi Nga - Trung 'nổi lửa' ở sân sau của Mỹ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 17.10.2026- Ảnh 3.

    Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua

    Ảnh: Reuters

    Kể từ tiếp nhận nhiệm kỳ thứ hai (tháng 1.2025), Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng củng cố ảnh hưởng nước này tại tây bán cầu, mà trọng tâm là khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbean. Tuy nhiên, cả Trung Quốc lẫn Nga cũng đang tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. (trang 23)

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