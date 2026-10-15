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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Truy điệu, an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM; Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên: Cơ hội lớn cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Ẩn danh 'tố' giáo viên trên mạng gây nhiều hệ lụy... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.10.2026.

    Truy điệu, an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

    Ngày 14.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 731 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2026- Ảnh 1.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên: Cơ hội lớn cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

    Thanh niên với lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ số, mô hình kinh doanh mới, đã và đang trở thành chủ thể kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2026- Ảnh 2.

    Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, góp phần đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, cống hiến cho quê hương, đất nước

    ẢNH: TUẤN MINH

    Ẩn danh 'tố' giáo viên trên mạng gây nhiều hệ lụy

    Trên các hội nhóm phụ huynh ở nhiều địa phương, gần đây thường xuất hiện nhiều bài ẩn danh "bóc phốt" giáo viên, trường học từ bữa ăn bán trú học sinh, khoản thu, bài tập về nhà cho tới lời lẽ nhắn tin của giáo viên và phụ huynh.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2026- Ảnh 3.

    Giáo viên chia sẻ với đồng nghiệp những áp lực trong công việc tại sự kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần chủ động Ngày hội An lạc cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngày 10.10

    ẢNH: THÚY HẰNG

     

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