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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ; Nắng tăng, rét giảm và mưa bão cực đoan hơn; Giám sát những vấn đề nóng của giáo dục phổ thông… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.10.2026.

     Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026 - Ảnh 1.

    Tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và di quan hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 12.10

    Ảnh: Ngọc Dương

    Hơn 3 tháng ròng rã bám trụ hiện trường, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã làm nên kỳ tích mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử sâu sắc: quy tập thành công 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

    Nắng tăng, rét giảm và mưa bão cực đoan hơn

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026 - Ảnh 2.

    Biến đổi khí hậu khiến số ngày nắng nóng gia tăng, đặc biệt ở khu vực trung tâm các đô thị lớn

    Ảnh: Phạm Hữu

    Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2025 vừa được Bộ NN-MT công bố.

    Giám sát những vấn đề nóng của giáo dục phổ thông

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026 - Ảnh 3.

    Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc

    ẢNH: DUY MẠNH

    Chiều 13.10, tại cơ quan Bộ GD-ĐT, Đoàn giám sát của Ban Bí thư do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, làm trưởng đoàn, bắt đầu buổi làm việc đầu tiên với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT về thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, chuyên đề công tác giáo dục phổ thông.

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