Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ
Hơn 3 tháng ròng rã bám trụ hiện trường, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã làm nên kỳ tích mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử sâu sắc: quy tập thành công 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Nắng tăng, rét giảm và mưa bão cực đoan hơn
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2025 vừa được Bộ NN-MT công bố.
Giám sát những vấn đề nóng của giáo dục phổ thông
Chiều 13.10, tại cơ quan Bộ GD-ĐT, Đoàn giám sát của Ban Bí thư do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, làm trưởng đoàn, bắt đầu buổi làm việc đầu tiên với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT về thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, chuyên đề công tác giáo dục phổ thông.
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