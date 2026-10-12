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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Tiếp lửa tình yêu Tổ quốc; Sống chung với thiên tai: Khẩn trương dựng gác tránh lũ; Mỹ nới "vòng kim cô" với Nga, Ukraine thêm sức ép… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.10.2026.

    Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Tiếp lửa tình yêu Tổ quốc

    Tối 11.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2026- Ảnh 1.

    Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

    ẢNH: TUẤN MINH

    Sống chung với thiên tai: Khẩn trương dựng gác tránh lũ

    Ám ảnh trận lụt lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân vùng rốn lũ Khánh Hòa dựng gác, dự trữ lương thực, chuẩn bị nơi trú ẩn đề phòng nước lại dâng cao.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2026- Ảnh 2.

    Trong đợt lụt lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân tại P.Tây Nha Trang bị ngập sâu

    ẢNH: BÁ DUY

    Mỹ nới 'vòng kim cô' với Nga, Ukraine thêm sức ép

    Việc Mỹ gỡ cấm vận cho dầu diesel của Nga làm gia tăng bất đồng với Ukraine và châu Âu, trong khi hiệu quả hạ giá nhiên liệu và triển vọng thúc đẩy hòa đàm vẫn chưa rõ ràng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2026- Ảnh 3.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

    ẢNH: REUTERS

     

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