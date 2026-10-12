Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.10.2026

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Tiếp lửa tình yêu Tổ quốc

Tối 11.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Sống chung với thiên tai: Khẩn trương dựng gác tránh lũ

Ám ảnh trận lụt lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân vùng rốn lũ Khánh Hòa dựng gác, dự trữ lương thực, chuẩn bị nơi trú ẩn đề phòng nước lại dâng cao.

Trong đợt lụt lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân tại P.Tây Nha Trang bị ngập sâu ẢNH: BÁ DUY

Mỹ nới 'vòng kim cô' với Nga, Ukraine thêm sức ép

Việc Mỹ gỡ cấm vận cho dầu diesel của Nga làm gia tăng bất đồng với Ukraine và châu Âu, trong khi hiệu quả hạ giá nhiên liệu và triển vọng thúc đẩy hòa đàm vẫn chưa rõ ràng.