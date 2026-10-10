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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Y tế Việt Nam làm chủ kỹ thuật khó; Tách truyền tải, giá điện ảnh hưởng thế nào?; Ả Rập Xê Út trước tương lai bất định... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.10.2026.


    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.10.2026 - Ảnh 1.

    Hội thảo Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó, do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 9.10

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Y tế Việt Nam làm chủ kỹ thuật khó

    Từ ghép đa tạng, can thiệp bào thai đến phẫu thuật rô bốt và trí tuệ nhân tạo (AI), y học VN đang từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo "Thành tựu y học Việt: Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào điều trị các ca bệnh khó", do Báo Thanh Niên tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và nhiều cơ sở y tế, trường đào tạo ngành sức khỏe trên cả nước. (trang 4)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.10.2026 - Ảnh 2.

    Lưới điện truyền tải cần được đầu tư đồng bộ với phát triển nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng

    ẢNH: EVNSPC

    Tách truyền tải, giá điện ảnh hưởng thế nào?

    Đề xuất sớm tách Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) khỏi EVN, chuyển về bộ, ngành quản lý được các chuyên gia đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính độc lập, minh bạch giữa các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện. (trang 7)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.10.2026 - Ảnh 3.

    Kho xăng của sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh bị tấn công trong một lần gần đây

    ẢNH: REUTERS

    Ả Rập Xê Út trước tương lai bất định

    Những năm qua, Ả Rập Xê Út đẩy mạnh sự giảm dần sự lệ thuộc vào lĩnh vực năng lượng, mở rộng nền kinh tế sang nhiều lĩnh vực khác, nhưng xung đột lan rộng ở Trung Đông không chỉ gây thiệt hại hạ tầng ngành dầu mỏ của Ả Rập Xê Út mà còn khiến nước này đối mặt bất định lâu dài về kinh tế lẫn chính trị. (trang 24)

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