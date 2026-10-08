Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 8.10.2026

Cốt nền TP.HCM: đang xây cho trận ngập nào?

Nhiều năm qua, người dân và chính quyền địa phương tại TP.HCM chạy đua nâng nền chống ngập. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải hình thành một cốt nền mới cho quy hoạch đô thị ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo các chuyên gia, đã đến lúc phải hình thành một cốt nền mới cho quy hoạch đô thị, trong đó có tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún và mưa lớn cực đoan.

Đường D5 ngập gần 4 tiếng, sinh viên lội nước về nhà: ‘Tưởng đang đi biển’

Chủ đầu tư sẽ quyết định việc 'mở' trạm sạc cho hãng khác hay không

Quy chuẩn trụ sạc xe điện chỉ tập trung vào yếu tố kỹ thuật, còn hình thức kinh doanh do các doanh nghiệp chủ động ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm đáng chú ý nhất trong quy chuẩn của Bộ Công thương về trụ sạc, trạm sạc (QCVN 32) nằm ở quy định bắt buộc về khả năng tương thích và "dùng chung". Tuy nhiên, đây không phải một mệnh lệnh hành chính buộc mọi trạm sạc phải mở cửa tự do cho các hãng xe khác.

Nobel Hóa học vinh danh đột phá sản xuất thuốc an toàn

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 7.10 công bố hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai nhận giải thưởng Nobel Hóa học năm 2026 ẢNH: REUTERS

Giải Nobel Hóa học 2026 được trao cho hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai vì đã tìm ra phương pháp tạo được đúng loại phân tử mong muốn, mang lại bước ngoặt cho ngành sản xuất dược phẩm.