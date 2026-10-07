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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Đưa hạ tầng trạm sạc xe điện vào quy chuẩn; Bộ chỉ đạo giảm áp lực ngoài chuyên môn, giáo viên vẫn "đuối; Giải Nobel Vật lý cho người săn tìm "sứ giả vũ trụ"… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.10.2026.

    Đưa hạ tầng trạm sạc xe điện vào quy chuẩn

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2026 - Ảnh 1.

    Quy chuẩn thống nhất về trạm sạc giúp bảo đảm an toàn và hướng tới chia sẻ hạ tầng sạc giữa các hãng xe

    ảnh: Nhật Thịnh

    Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 61 kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT). Đây được xem là bộ hành lang pháp lý kỹ thuật đồng bộ đầu tiên ở cấp quốc gia, giải quyết triệt để "nút thắt" hạ tầng sạc - yếu tố quyết định tốc độ chuyển đổi giao thông xanh tại VN. (Trang 4)

    Bộ chỉ đạo giảm áp lực ngoài chuyên môn, giáo viên vẫn 'đuối'

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2026 - Ảnh 2.

    Giáo viên phản ánh đuối sức vì những việc ngoài chuyên môn

    ẢNH: chụp màn hình

    Dù Bộ GD-ĐT đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo mạnh mẽ về việc giảm áp lực không đáng có cho giáo viên nhưng tại không ít cơ sở giáo dục, các thầy cô phản ánh họ "vẫn đang đuối sức". (Trang 17)

    Giải Nobel Vật lý cho người săn tìm 'sứ giả vũ trụ'

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 7.10.2026 - Ảnh 3.

    Nhà vật lý hạt Francis Halzen thuyết trình trong một sự kiện ở Ý ngày 4.10

    ẢNH: AP

    Nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen đã được vinh danh nhờ vai trò trong việc tìm kiếm neutrino - loại hạt sơ cấp mang theo thông tin về các hiện tượng vũ trụ xa xôi. (Trang 24)

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