    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Thời cơ vàng để Việt Nam thành "thiên đường mua sắm"; Quý nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Chiến sự Iran vẫn "làm khó" giá dầu... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 04.10.2026.

    Thời cơ vàng để Việt Nam thành 'thiên đường mua sắm'

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2026 - Ảnh 1.

    Việt Nam còn dư địa lớn để khai thác du lịch mua sắm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" của Bộ Công thương một lần nữa hâm nóng tham vọng đưa Việt Nam trở thành "thiên đường mua sắm".

    Quý nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2026 - Ảnh 2.

    Đầu tư công là một trong những động lực chính để VN đạt tăng trưởng 2 con số năm 2026. Trong ảnh: Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ 1.10.2026

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Sau 9 tháng, GDP cả nước đã tăng 9,01%, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm, áp lực trong ba tháng cuối năm vẫn rất lớn.

    Chiến sự Iran vẫn 'làm khó' giá dầu

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2026 - Ảnh 3.

    Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được cho là đang hướng về Trung Đông

    ẢNH: AP

    Sau khi có một số động thái "chữa cháy", giá dầu thô vừa giảm nhẹ nhưng tình hình cuộc chiến Iran tiếp tục có nhiều tín hiệu khó lường làm tiềm ẩn rủi ro cho nguồn cung năng lượng. 

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026

    Tin tức Xây dựng bộ sách giáo khoa mới; Dự án chống ngập 10.000 tỉ chạy nước rút về đích; Hormuz hồi phục mạnh, sao giá xăng dầu vẫn rất cao?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.10.2026.

    Khám phá thêm chủ đề

    Việt Nam du lịch tăng trưởng GDP Iran Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận