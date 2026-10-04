Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 4.10.2026

Thời cơ vàng để Việt Nam thành 'thiên đường mua sắm'

Việt Nam còn dư địa lớn để khai thác du lịch mua sắm ẢNH: NHẬT THỊNH

Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" của Bộ Công thương một lần nữa hâm nóng tham vọng đưa Việt Nam trở thành "thiên đường mua sắm".

Quý nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đầu tư công là một trong những động lực chính để VN đạt tăng trưởng 2 con số năm 2026. Trong ảnh: Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ 1.10.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau 9 tháng, GDP cả nước đã tăng 9,01%, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm, áp lực trong ba tháng cuối năm vẫn rất lớn.

Chiến sự Iran vẫn 'làm khó' giá dầu

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được cho là đang hướng về Trung Đông ẢNH: AP

Sau khi có một số động thái "chữa cháy", giá dầu thô vừa giảm nhẹ nhưng tình hình cuộc chiến Iran tiếp tục có nhiều tín hiệu khó lường làm tiềm ẩn rủi ro cho nguồn cung năng lượng.