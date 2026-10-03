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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Xây dựng bộ sách giáo khoa mới; Dự án chống ngập 10.000 tỉ chạy nước rút về đích; Hormuz hồi phục mạnh, sao giá xăng dầu vẫn rất cao?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 3.10.2026.

    Xây dựng bộ sách giáo khoa mới

    Dù đưa ra mục tiêu hoàn thành bộ sách giáo khoa mới để thực hiện từ năm học 2028 – 2029 nhưng Bộ GD-ĐT lý giải sẽ không phải xây dựng lại từ đầu mà chỉ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026 - Ảnh 1.

    Bộ GD-ĐT thông tin sẽ hoàn thành bộ sách giáo khoa mới để đưa vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Dự án chống ngập 10.000 tỉ chạy nước rút về đích

    Những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường TP.HCM chìm trong biển nước. Giữa muôn vàn vất vả bì bõm lội nước, câu hỏi "khi nào siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng mới đi vào vận hành?" tiếp tục trở nên nóng bỏng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026 - Ảnh 2.

    Cống Tân Thuận đã hoàn thiện hơn 95%

    Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

    Hormuz hồi phục mạnh, sao giá xăng dầu vẫn rất cao?

    Bất chấp việc tàu chở dầu thô qua eo biển Hormuz được cho là phục hồi mạnh, giá dầu thô lẫn xăng dầu thành phẩm vẫn ở mức cao khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải lo ngại cho "vận mệnh" đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026 - Ảnh 3.

    Giá xăng dầu tại Mỹ đang ở mức rất cao

    Ảnh: Reuters

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