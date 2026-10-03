Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 3.10.2026

Xây dựng bộ sách giáo khoa mới

Dù đưa ra mục tiêu hoàn thành bộ sách giáo khoa mới để thực hiện từ năm học 2028 – 2029 nhưng Bộ GD-ĐT lý giải sẽ không phải xây dựng lại từ đầu mà chỉ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung.

Bộ GD-ĐT thông tin sẽ hoàn thành bộ sách giáo khoa mới để đưa vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án chống ngập 10.000 tỉ chạy nước rút về đích

Những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường TP.HCM chìm trong biển nước. Giữa muôn vàn vất vả bì bõm lội nước, câu hỏi "khi nào siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng mới đi vào vận hành?" tiếp tục trở nên nóng bỏng.

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Hormuz hồi phục mạnh, sao giá xăng dầu vẫn rất cao?

Bất chấp việc tàu chở dầu thô qua eo biển Hormuz được cho là phục hồi mạnh, giá dầu thô lẫn xăng dầu thành phẩm vẫn ở mức cao khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải lo ngại cho "vận mệnh" đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.