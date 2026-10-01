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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Gấp rút 'tổng duyệt' kịch bản khai thác siêu sân bay Long Thành; Vì sao chứng khoán đi lùi sau khi được nâng hạng?; Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng UAV ở Biển Đông... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.10.2026.

    Gấp rút 'tổng duyệt' kịch bản khai thác siêu sân bay Long Thành

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2026 - Ảnh 1.

    Siêu sân bay quốc tế Long Thành đang gấp rút chuẩn bị vận hành thử nghiệm

    ẢNH: LÊ LÂM

     Càng tiến gần tới mốc đưa vào vận hành thương mại dự kiến vào tháng 12 tới, không khí chuẩn bị tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành càng trở nên hối hả. (trang 4)

    Vì sao chứng khoán đi lùi sau khi được nâng hạng?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2026 - Ảnh 2.

    Sau khi được nâng hạng chính thức, thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm trái với kỳ vọng của nhà đầu tư

    ẢNH: NGỌC THẮNG

     Trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, thị trường chứng khoán liên tiếp có nhiều phiên sụt giảm bất chấp VN chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. (trang 7)

    Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng UAV ở Biển Đông

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2026 - Ảnh 3.

    UAV WZ-7 xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào năm 2021

    ẢNH: REUTERS

    Việc Trung Quốc điều động máy bay không người lái (UAV) hiện đại WZ-7 đến Biển Đông nhằm tăng cường khả năng giám sát để phục vụ cho tham vọng kiểm soát vùng biển này. (trang 23)

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