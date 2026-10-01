Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.10.2026

Gấp rút 'tổng duyệt' kịch bản khai thác siêu sân bay Long Thành
Càng tiến gần tới mốc đưa vào vận hành thương mại dự kiến vào tháng 12 tới, không khí chuẩn bị tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành càng trở nên hối hả. (trang 4)
Vì sao chứng khoán đi lùi sau khi được nâng hạng?
Trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, thị trường chứng khoán liên tiếp có nhiều phiên sụt giảm bất chấp VN chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. (trang 7)
Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng UAV ở Biển Đông
Việc Trung Quốc điều động máy bay không người lái (UAV) hiện đại WZ-7 đến Biển Đông nhằm tăng cường khả năng giám sát để phục vụ cho tham vọng kiểm soát vùng biển này. (trang 23)
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