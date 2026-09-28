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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Gian nan giao thông kết nối rừng - biển; FIFA ASEAN Cup 2026: Chờ tài ứng biến của HLV Kim Sang-sik; Bangkok ngập lụt lịch sử… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.9.2026.

    Gian nan giao thông kết nối rừng - biển

    Hàng loạt cung đường đèo nối biển với cao nguyên Lâm Đồng liên tục sạt lở khi mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng du lịch, vận chuyển hàng hóa, cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2026- Ảnh 1.

    Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, QL27C, tháng 11.2025

    ẢNH: BÁ DUY

    FIFA ASEAN Cup 2026: Chờ tài ứng biến của HLV Kim Sang-sik

    Khi Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026, một khoảng trống lớn trên hàng công đội tuyển VN xuất hiện. Bài toán đặt ra lúc này là HLV Kim Sang-sik sẽ xoay xở ra sao.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2026- Ảnh 2.

    Xuân Son (trái) vắng mặt, nhiệm vụ ghi bàn đặt nặng lên đôi chân Đình Bắc

    ẢNH: NGỌC LINH

    Bangkok ngập lụt lịch sử

    Mưa lớn kéo dài khiến chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan phải tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2026- Ảnh 3.

    Người dân di chuyển trên một con phố bị ngập nặng ở Bangkok hôm 27.9

    ẢNH: REUTERS

     

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