Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.9.2026

Gian nan giao thông kết nối rừng - biển

Hàng loạt cung đường đèo nối biển với cao nguyên Lâm Đồng liên tục sạt lở khi mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng du lịch, vận chuyển hàng hóa, cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, QL27C, tháng 11.2025 ẢNH: BÁ DUY

FIFA ASEAN Cup 2026: Chờ tài ứng biến của HLV Kim Sang-sik

Khi Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026, một khoảng trống lớn trên hàng công đội tuyển VN xuất hiện. Bài toán đặt ra lúc này là HLV Kim Sang-sik sẽ xoay xở ra sao.

Xuân Son (trái) vắng mặt, nhiệm vụ ghi bàn đặt nặng lên đôi chân Đình Bắc ẢNH: NGỌC LINH

Bangkok ngập lụt lịch sử

Mưa lớn kéo dài khiến chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan phải tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.