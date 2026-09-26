Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026

Đẩy nhanh hoàn thuế bằng cách nào?
Ngành thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn, ngoại trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, tội phạm. Hoàn thuế GTGT tự động sẽ được triển khai trong tháng 12. Thế nhưng thực tế đến nay, việc hoàn thuế chậm vẫn khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc. (trang 6)
Kiến nghị dùng một phương thức tuyển sinh từ năm 2028
Đại diện nhiều cơ sở giáo dục ĐH tiếp tục nêu kiến nghị Bộ GD-ĐT cân nhắc sử dụng một phương thức xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo từ năm 2028. (trang 17)
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: nhiều hình ảnh, ít kết quả?
Không ngoài dự đoán, các thông tin ban đầu chưa cho thấy đột phá nào từ hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C vào ngày 24.9 (theo giờ địa phương). (trang 24)
Bình luận (0)