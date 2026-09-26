Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026

Đẩy nhanh hoàn thuế bằng cách nào?

Cơ quan thuế dự kiến đẩy mạnh hoàn thuế GTGT trong thời gian tới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngành thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn, ngoại trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, tội phạm. Hoàn thuế GTGT tự động sẽ được triển khai trong tháng 12. Thế nhưng thực tế đến nay, việc hoàn thuế chậm vẫn khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc. (trang 6)

Kiến nghị dùng một phương thức tuyển sinh từ năm 2028

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm kỳ thi này là một trong những thành tố của phương thức xét tuyển tổ hợp nhiều trường ĐH trong năm nay ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện nhiều cơ sở giáo dục ĐH tiếp tục nêu kiến nghị Bộ GD-ĐT cân nhắc sử dụng một phương thức xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo từ năm 2028. (trang 17)

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: nhiều hình ảnh, ít kết quả?

Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân đón Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng vào ngày 24.9 (theo giờ địa phương) Ảnh: AP

Không ngoài dự đoán, các thông tin ban đầu chưa cho thấy đột phá nào từ hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C vào ngày 24.9 (theo giờ địa phương). (trang 24)