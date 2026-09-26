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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Đẩy nhanh hoàn thuế bằng cách nào?; Kiến nghị dùng một phương thức tuyển sinh từ năm 2028;Thượng đỉnh Mỹ - Trung: nhiều hình ảnh, ít kết quả?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.9.2026.

    Đẩy nhanh hoàn thuế bằng cách nào?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026 - Ảnh 1.

    Cơ quan thuế dự kiến đẩy mạnh hoàn thuế GTGT trong thời gian tới

    ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

    Ngành thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn, ngoại trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, tội phạm. Hoàn thuế GTGT tự động sẽ được triển khai trong tháng 12. Thế nhưng thực tế đến nay, việc hoàn thuế chậm vẫn khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc. (trang 6)

    Kiến nghị dùng một phương thức tuyển sinh từ năm 2028

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026 - Ảnh 2.

    Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm kỳ thi này là một trong những thành tố của phương thức xét tuyển tổ hợp nhiều trường ĐH trong năm nay

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Đại diện nhiều cơ sở giáo dục ĐH tiếp tục nêu kiến nghị Bộ GD-ĐT cân nhắc sử dụng một phương thức xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo từ năm 2028. (trang 17)

    Thượng đỉnh Mỹ - Trung: nhiều hình ảnh, ít kết quả?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 26.9.2026 - Ảnh 3.

    Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân đón Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân tại Nhà Trắng vào ngày 24.9 (theo giờ địa phương)

    Ảnh: AP

    Không ngoài dự đoán, các thông tin ban đầu chưa cho thấy đột phá nào từ hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington D.C vào ngày 24.9 (theo giờ địa phương). (trang 24)

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