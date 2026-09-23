Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.9.2026

Việt Nam sẵn sàng chủ động kiến tạo giải pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ Ảnh: TTXVN

Ngày 21.9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81, hoạt động song phương tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng thông tấn Bloomberg.

TP.HCM lại vào mùa ngập

TP.HCM bước vào mùa ngập do mưa lớn kết hợp triều cường cao Ảnh: Phạm Hữu

Những trận mưa lớn liên tiếp gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM, đặc biệt giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán, khả năng ngập tiếp tục gia tăng khi các đợt triều cường cao xuất hiện thường xuyên, kết hợp mưa lớn.

Đồng đội nữ kata VN tái lập kỳ tích HCV ASIAD

Bộ 3 Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giành HCV kata đồng đội, chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao VN tại ASIAD 20 ảnh: Đ.K

Hôm qua 22.9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Yến Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng thuyết phục Iran 5-0 trong trận chung kết, đăng quang ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, và mang tấm HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao VN tại ASIAD 20.