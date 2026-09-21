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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Chung cư hết thời hạn, quyền lợi người dân ra sao?; Đội tuyển nữ VN quyết tâm đánh bại Thái Lan; Mỹ sắp có Lực lượng AI… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.9.2026.

    Chung cư hết thời hạn, quyền lợi người dân ra sao?

    Chính phủ đã chính thức thống nhất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm phù hợp, thống nhất với thời hạn sử dụng công trình. Thời hạn sử dụng thì đã rõ, nhưng điều hàng triệu người dân đang sở hữu nhà chung cư quan tâm là sau khi căn hộ bị tháo dỡ, quyền lợi của họ được bảo đảm ra sao?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2026 - Ảnh 1.

    Các dự án tháo dỡ, cải tạo chung cư cũ từng gặp rất nhiều vướng mắc

    ẢNH: ĐÌNH SƠN

    Đội tuyển nữ VN quyết tâm đánh bại Thái Lan

    Đội tuyển bóng đá nữ VN quyết tâm đánh bại Thái Lan trong trận cuối bảng E để tranh suất vào vòng tứ kết ASIAD 20. Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay 21.9, trên sân Nagai (Nhật Bản), trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2026 - Ảnh 2.

    Đội tuyển nữ VN (giữa) tự tin kéo dài mạch thắng trước Thái Lan để vào tứ kết ASIAD 20

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Mỹ sắp có Lực lượng AI

    Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đang xúc tiến việc thành lập cái gọi là Lực lượng AI (trí tuệ nhân tạo), và sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách lực lượng mới.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.9.2026 - Ảnh 3.

    Hội nghị AI Horizons ở TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) vào ngày 17.9

    ẢNH: AFP

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