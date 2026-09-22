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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Mỹ; Giá xăng dầu tăng nóng, áp lực lạm phát; Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiền đồn huyết mạch ở Trung Đông... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 22.9.2026.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Mỹ

    Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21.9 (theo giờ địa phương), tại TP.New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ chuyên gia, trí thức người VN tại Mỹ.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người VN tại Mỹ

    Ảnh: TTXVN

    Giá xăng dầu tăng nóng, áp lực lạm phát

    Giá xăng dầu thế giới được dự báo tiếp tục biến động trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại một số khu vực leo thang. Trong khi đó, chỉ số tiêu dùng trong nước hết tháng 8 đã vượt mục tiêu, làm gì để kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm?.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026 - Ảnh 2.

    Giá nhiên liệu tăng tác động đến chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiền đồn huyết mạch ở Trung Đông

    Việc Trung Quốc nâng cấp căn cứ quân sự ở Djibouti cho thấy tham vọng tăng cường kiểm soát vùng biển huyết mạch ở Trung Đông giữa bối cảnh chiến sự khu vực này đang khó lường.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026 - Ảnh 3.

    Lược đồ vị trí chiến lược của Djibouti

    Nguồn: Tổng hợp

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026 - Ảnh 4.

    Lược đồ khu vực Trung Đông - Bắc Phi

    Nguồn: Tổng hợp


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