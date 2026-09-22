Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.9.2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 21.9 (theo giờ địa phương), tại TP.New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ chuyên gia, trí thức người VN tại Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người VN tại Mỹ Ảnh: TTXVN

Giá xăng dầu tăng nóng, áp lực lạm phát

Giá xăng dầu thế giới được dự báo tiếp tục biến động trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại một số khu vực leo thang. Trong khi đó, chỉ số tiêu dùng trong nước hết tháng 8 đã vượt mục tiêu, làm gì để kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm?.

Giá nhiên liệu tăng tác động đến chi phí vận chuyển, sản xuất và phân phối ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiền đồn huyết mạch ở Trung Đông

Việc Trung Quốc nâng cấp căn cứ quân sự ở Djibouti cho thấy tham vọng tăng cường kiểm soát vùng biển huyết mạch ở Trung Đông giữa bối cảnh chiến sự khu vực này đang khó lường.

Lược đồ vị trí chiến lược của Djibouti Nguồn: Tổng hợp

Lược đồ khu vực Trung Đông - Bắc Phi Nguồn: Tổng hợp



