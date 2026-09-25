Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2026

Việt Nam - Canada xây dựng hình mẫu hợp tác đôi bờ Thái Bình Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự tại lễ đón Ảnh: TTXVN

Sáng 24.9 (giờ địa phương), Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026: Mở con đường mới cho nhà làm phim trẻ

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; TS NgôPhương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng ê kíp phim Cánh đồng trắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau hơn 4 tháng diễn ra, 171 bộ phim, cùng hàng loạt hoạt động bên lề, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 vừa khép lại với lễ trao giải chiều 24.9, đồng thời mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn cho những nhà làm phim trẻ.

U.23 VN khát khao lặp lại chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc

U.23 VN (phải) muốn tạo thêm một cơn địa chấn trước U.23 Hàn Quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 VN quyết tâm thắng U.23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360.