    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Việt Nam - Canada xây dựng hình mẫu hợp tác đôi bờ Thái Bình Dương; Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026: Mở con đường mới cho nhà làm phim trẻ; U.23 VN khát khao lặp lại chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.9.2026.

    Việt Nam - Canada xây dựng hình mẫu hợp tác đôi bờ Thái Bình Dương

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự tại lễ đón

    Ảnh: TTXVN

    Sáng 24.9 (giờ địa phương), Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

    Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026: Mở con đường mới cho nhà làm phim trẻ

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2026 - Ảnh 2.

    Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; TS NgôPhương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng ê kíp phim Cánh đồng trắng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Sau hơn 4 tháng diễn ra, 171 bộ phim, cùng hàng loạt hoạt động bên lề, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 vừa khép lại với lễ trao giải chiều 24.9, đồng thời mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn cho những nhà làm phim trẻ.

    U.23 VN khát khao lặp lại chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.9.2026 - Ảnh 3.

    U.23 VN (phải) muốn tạo thêm một cơn địa chấn trước U.23 Hàn Quốc

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 VN quyết tâm thắng U.23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 diễn ra lúc 17 giờ 30 hôm nay. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360.

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2026

    Tin tức Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm; Cởi nút thắt cho cao tốc 'khát' trạm dừng; Thế cờ hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Trump - Chủ tịch Tập... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.9.2026.

    Khám phá thêm chủ đề

    Việt Nam - Canada Vietnamese 2026 U.23 VN ASIAD 20

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận