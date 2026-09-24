Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.9.2026

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 ẢNH: TTXVN

Ngày 22.9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (TP.New York, Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81. (trang 2)

Cởi nút thắt cho cao tốc 'khát' trạm dừng

Hệ thống cao tốc và trạm dừng nghỉ dọc tuyến Bắc - Nam hiện vẫn chưa đồng bộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ đề xuất cơ chế cho phép cơ quan chủ quản, khi cần thiết, đầu tư trước một số hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ. (trang 6)

'Bàn cờ' thượng đỉnh Tổng thống Trump - Chủ tịch Tập

Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 tại Bắc Kinh ẢNH: AP

Dự kiến hôm nay (24.9), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm thượng đỉnh tại thủ đô Washington D.C. (trang 24)