    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chính trị

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Canada

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    theo TTXVN
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Ottawa, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada.

    Tối 23.9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Ottawa, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Canada- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada

    ẢNH: TTXVN

    Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Mcdonald-Cartier có Bộ trưởng Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang và đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán.

    Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc.

    Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ song phương.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Canada- Ảnh 2.

    Cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

    ẢNH: TTXVN

    Việt Nam và Canada có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045. Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

    Với Canada, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. 

    Chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

    Tin liên quan

    Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm

    Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm

    Ngày 22.9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (TP.New York, Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81.

    Khám phá thêm chủ đề

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm canada Thăm cấp nhà nước

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận