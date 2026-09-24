Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm

Việt Nam đề xuất 4 định hướng lớn

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 81 có chủ đề "Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi: Một LHQ hành động vì tất cả mọi người". Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên.

Phát biểu tại phiên họp quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định; kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển, ổn định của nhiều quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 ẢNH: TTXVN

Nhằm định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt, không dẫn tới xung đột và tiến bộ KH-CN không tạo ra những chia rẽ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn.

Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa sử dụng vũ lực trái với Hiến chương LHQ. Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt, mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa. Cạnh tranh phải được kiểm soát. Đối thoại phải được duy trì. Cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. LHQ phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và tiếp cận cứu trợ nhân đạo phải được bảo đảm. VN ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, gần 60 năm phát triển của ASEAN cho thấy các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể. Trên tinh thần đó, VN kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững.

Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, VN luôn đoàn kết với Nhà nước và nhân dân Cuba; kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Chính vì vậy, Văn kiện Hội nghị thượng đỉnh tương lai và Chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có Cam kết Se-vi-la cũng cần phải được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể: Mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ẢNH: TTXVN

Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại các quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiến bộ toàn cầu phải bảo đảm nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, bảo đảm lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia.

Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. KH-CN, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Tương lai công nghệ không mặc nhiên bảo đảm công bằng. Tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển, không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những nguồn xung đột mới.

Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ và được tiếp cận công bằng với những thành quả của tiến bộ KH-CN. Việc tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong muốn của VN đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. VN sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.

VN cũng sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến quốc tế về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả, để KH-CN thực sự trở thành động lực cho phát triển chung.

Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của LHQ. Sức mạnh của LHQ không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để LHQ thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, VN ủng hộ các nỗ lực cải tổ LHQ, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký, theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ) Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội ẢNH: TTXVN

Đề cao đối thoại và hợp tác

Về phía VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, VN hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào những công việc chung của LHQ, đưa quan hệ VN - LHQ phát triển sâu rộng và thực chất. Truyền thống độc lập, tự cường là nền tảng để VN củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế. Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, VN đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực; gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, VN nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. VN sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các tranh chấp, tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình. VN đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, và phát triển của khu vực và thế giới.

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, VN đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy, bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, VN lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển. Là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, VN kiên trì cùng các quốc gia củng cố LHQ, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết thành lợi ích thiết thực cho người dân, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 81 Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Mỹ, sáng 23.9 (giờ địa phương), tại TP.New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thư ký LHQ António Guterres; tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Trước đó chiều 22.9 (theo giờ địa phương), tại TP.New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Cũng trong ngày 22.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch ĐHĐ LHQ khóa 81 Khalilur Rahman. Sáng 22.9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ). Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế.