Việt Nam - Mỹ cần sớm hoàn tất đàm phán thương mại đối ứng

Ngày 23.9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Steve Daines, Thượng nghị sĩ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines ẢNH: TTXVN

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế - thương mại cần tiếp tục là trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích.

Ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương Việt Nam trong nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Thượng nghị sĩ Steve Daines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực và cho rằng hai bên còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại, nông nghiệp và năng lượng.

Ông Daines cũng khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó có hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Mỹ đối với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam hiện còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong khi nhân chứng lịch sử ngày càng ít, dấu tích chiến trường biến đổi và nhiều mẫu hài cốt suy thoái theo thời gian, việc khai thác tư liệu do Mỹ lưu giữ và ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị USABC vận động các doanh nghiệp thành viên và khu vực tư nhân Mỹ chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật phục vụ tìm kiếm.

Ông cũng đề nghị hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN, trọng tâm là cung cấp hệ thống NGS, vật tư và hóa chất chuyên dụng để các phòng thí nghiệm trong nước vận hành tối đa công suất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với Mỹ trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, như đã thực hiện trong hơn nửa thế kỷ qua.