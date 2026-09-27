Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.9.2026

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada tiến tới liên kết sâu rộng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp VN - Canada ẢNH: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 25.9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Ottawa, Bộ Tài chính VN phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tổ chức Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp VN - Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm.

Hiểm họa từ video ngắn

Nhiều nước triển khai sớm các biện pháp bảo vệ trẻ em trước việc sử dụng internet quá mức ẢNH: REUTERS

Khi các nền tảng mạng xã hội tận dụng những thuật toán để đẩy mạnh khả năng lan truyền của những video ngắn, đúng sở thích của cá nhân, đã tạo ra tâm lý gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động của người dùng.

Gặp người bảo vệ Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam

Trung tá Thọ chụp hình kỷ niệm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ẢNH: NVCC

Gần 40 năm khoác áo lính cận vệ bảo vệ các nguyên thủ, các VIP hàng đầu thế giới ghé thăm TP.HCM, trung tá Bùi Hữu Thọ vẫn luôn giữ cho mình sự điềm đạm, lịch lãm của một sĩ quan tiếp cận.