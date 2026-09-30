Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.9.2026

Hành lang kết nối miền Tây - sân bay Long Thành
Theo kế hoạch, tối nay (30.9), cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được đưa vào khai thác, kết nối trực tiếp miền Tây với miền Đông Nam bộ. (Trang 4)
Giá vàng, USD, lãi suất cùng hạ
Giá vàng giảm sâu làm gia tăng thêm mức lỗ của những người nắm giữ trong khi giá USD cùng lãi suất hạ nhiệt. (Trang 7)
FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển VN phải chiến đấu vì danh dự
Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển VN đã hết, nhưng toàn đội vẫn phải nỗ lực vì màu cờ sắc áo. (Trang 20)
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