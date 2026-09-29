Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 29.9.2026

Vì sao ngập ở đô thị ngày càng trầm trọng?

Hà Nội, TP.HCM và các địa phương mỗi năm đều chi ngân sách hàng ngàn tỉ đồng để triển khai nhiều giải pháp chống ngập. Thế nhưng cứ điểm ngập này được xóa thì nước lại tràn sang điểm khác, ngập vẫn hoàn ngập.

Triều cường TP.HCM chưa đạt đỉnh: Tháng 10, 11 còn cao hơn

Đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Thuận, TP.HCM) đoạn gần cầu Tân Thuận ngập nặng sau mưa, dù gần đó có cống ngăn triều Tân Thuận (thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 Ảnh: Phạm Hữu

Đại học cần thay đổi ra sao?

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng năng lực ứng viên trong thời trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều chuyên gia kêu gọi cần suy nghĩ lại về vai trò và ý nghĩa của các trường đại học.

Trước sự phát triển của AI, đòi hỏi mới từ doanh nghiệp, trường đại học cũng đang thay đổi chương trình, hình thức đào tạo để thích nghi với tình hình mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhật Bản trước khả năng trang bị tàu ngầm hạt nhân

Tại sao Nhật Bản đề cập khả năng sở hữu tàu ngầm hạt nhân và kịch bản này có thể ảnh hưởng thế nào đến khu vực?