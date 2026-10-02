Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026

Đại học phải mang lại giá trị thật cho người học
Hệ thống giáo dục ĐH sẽ không còn quản lý theo kiểu cũ mà chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu. Trong đó, các dữ liệu về thu nhập, bảo hiểm, thuế và việc làm sẽ được sử dụng để đánh giá tác động của đào tạo.
TP.HCM tìm lời giải bài toán ngập nặng
Trong lúc chờ công trình chống ngập đưa vào sử dụng, giải pháp trước mắt của TP.HCM tập trung vào khơi thông cống thoát nước, mở đường đổ ra kênh rạch.
Lằn ranh sinh tử trên chuyến bay FZ1073
Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và định lao máy bay xuống đất trên chuyến bay của Hãng hàng không flydubai đang chở theo 180 người, trước khi bị khống chế.
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