Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026

Đại học phải mang lại giá trị thật cho người học

Hệ thống giáo dục ĐH sẽ không còn quản lý theo kiểu cũ mà chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu. Trong đó, các dữ liệu về thu nhập, bảo hiểm, thuế và việc làm sẽ được sử dụng để đánh giá tác động của đào tạo.

Các cơ sở giáo dục ĐH phải chủ động tham gia giải quyết những bài toán lớn về nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM tìm lời giải bài toán ngập nặng

Trong lúc chờ công trình chống ngập đưa vào sử dụng, giải pháp trước mắt của TP.HCM tập trung vào khơi thông cống thoát nước, mở đường đổ ra kênh rạch.

Đến sáng 1.10, nhiều khu dân cư dọc đường số 11 (P.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn ngập lênh láng ẢNH: PHẠM HỮU

Lằn ranh sinh tử trên chuyến bay FZ1073

Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và định lao máy bay xuống đất trên chuyến bay của Hãng hàng không flydubai đang chở theo 180 người, trước khi bị khống chế.