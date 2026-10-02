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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên

    Tin tức Đại học phải mang lại giá trị thật cho người học; TP.HCM tìm lời giải bài toán ngập nặng; Lằn ranh sinh tử trên chuyến bay FZ1073… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2026.

    Đại học phải mang lại giá trị thật cho người học

    Hệ thống giáo dục ĐH sẽ không còn quản lý theo kiểu cũ mà chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu. Trong đó, các dữ liệu về thu nhập, bảo hiểm, thuế và việc làm sẽ được sử dụng để đánh giá tác động của đào tạo.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026 - Ảnh 1.

    Các cơ sở giáo dục ĐH phải chủ động tham gia giải quyết những bài toán lớn về nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    TP.HCM tìm lời giải bài toán ngập nặng

    Trong lúc chờ công trình chống ngập đưa vào sử dụng, giải pháp trước mắt của TP.HCM tập trung vào khơi thông cống thoát nước, mở đường đổ ra kênh rạch.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026 - Ảnh 2.

    Đến sáng 1.10, nhiều khu dân cư dọc đường số 11 (P.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn ngập lênh láng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Lằn ranh sinh tử trên chuyến bay FZ1073

    Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và định lao máy bay xuống đất trên chuyến bay của Hãng hàng không flydubai đang chở theo 180 người, trước khi bị khống chế.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.10.2026 - Ảnh 3.

    Một máy bay khác của hãng flydubai chở các hành khách đến Israel sau vụ việc

    ẢNH: REUTERS

     

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