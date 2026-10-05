Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 5.10.2026

Vốn trung dài hạn vẫn căng

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) sẽ được tăng từ 85% lên 95% ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc nâng trần tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) lên 95% được kỳ vọng giúp ngân hàng nới tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nền kinh tế, nhưng phần lớn tiền gửi vẫn là vốn ngắn hạn, việc mở rộng cho vay có thể làm gia tăng rủi ro chênh lệch kỳ hạn.

Các trường ĐH dự kiến phương án tuyển sinh 2027

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026. Đây là một trong những thành tố của phương thức xét tổng hợp mà các trường hướng đến trong năm 2027 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước những dự kiến điều chỉnh trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển sinh, đào tạo CĐ ngành giáo dục mầm non, ĐH và sau ĐH của Bộ GD-ĐT, các trường đang nghiên cứu để sớm đưa ra phương án tuyển sinh cho năm 2027.

Trung Quốc thêm nỗ lực 'giải cứu' nền kinh tế

Tiêu dùng nội địa ở mức thấp đang gây khó cho nền kinh tế Trung Quốc ảnh: Phương An

Giữa những khó khăn do thị trường bất động sản trì trệ và tiêu dùng nội địa thấp, Trung Quốc đang đưa ra một số biện pháp tài chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng liệu có hiệu quả?