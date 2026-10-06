Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2026

Khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV: Giải pháp trọng tâm tăng trưởng 2 chữ số

Ngày 5.10, Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (trang 2)

Phiên khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV sáng 5.10 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN

Việt Nam nỗ lực nâng hạng tín nhiệm quốc gia

Chính phủ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt mức xếp hạng "Đầu tư" để góp phần giảm chi phí huy động vốn, nâng cao vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế. (trang 4)

Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 sẽ nâng cao vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế, thu hút nhiều dòng vốn ngoại đổ vào. Trong ảnh là sản xuất tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines, chuyên sản xuất linh kiện, động cơ máy bay ẢNH: PHẠM HÙNG

Bộ ba nhà khoa học Mỹ - Đức đoạt giải Nobel Y sinh

Giải Nobel Y sinh năm 2026 đã được quyết định trao cho 3 nhà khoa học Mỹ và Đức vì những khám phá của họ về ánh sáng và quang di truyền học giúp hiểu được cách thức hoạt động của não bộ. (trang 24)