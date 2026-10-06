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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV: Giải pháp trọng tâm tăng trưởng 2 chữ số; Việt Nam nỗ lực nâng hạng tín nhiệm quốc gia; Bộ ba nhà khoa học Mỹ - Đức đoạt giải Nobel Y sinh... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.10.2026.

    Khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV: Giải pháp trọng tâm tăng trưởng 2 chữ số

    Ngày 5.10, Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. (trang 2)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2026 - Ảnh 1.

    Phiên khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV sáng 5.10 tại Hà Nội

    ẢNH: TTXVN

    Việt Nam nỗ lực nâng hạng tín nhiệm quốc gia

    Chính phủ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt mức xếp hạng "Đầu tư" để góp phần giảm chi phí huy động vốn, nâng cao vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế. (trang 4)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2026 - Ảnh 2.

    Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 sẽ nâng cao vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế, thu hút nhiều dòng vốn ngoại đổ vào. Trong ảnh là sản xuất tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines, chuyên sản xuất linh kiện, động cơ máy bay

    ẢNH: PHẠM HÙNG

    Bộ ba nhà khoa học Mỹ - Đức đoạt giải Nobel Y sinh

    Giải Nobel Y sinh năm 2026 đã được quyết định trao cho 3 nhà khoa học Mỹ và Đức vì những khám phá của họ về ánh sáng và quang di truyền học giúp hiểu được cách thức hoạt động của não bộ. (trang 24)

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 6.10.2026 - Ảnh 3.

    Hình ảnh các nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel được vinh danh ngày 5.10

    ẢNH: AFP

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