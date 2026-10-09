Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.10.2026

Tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá

Ngày 8.10, sau 4 ngày làm việc, Hội nghị ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ tư đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV xác định một trong những trọng tâm sắp tới là hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá ẢNH: TTXVN

Tăng cơ hội đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học triển khai ở quy mô lớn cần có thêm giải pháp công nghệ. Đây là một trong những nội dung đặt ra tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tổ chức ngày 8 - 9.10 tại Hà Nội.

Giáo viên Trường tiểu học Đặng Trần Côn (P.Vĩnh Hội, TP.HCM) tham gia lớp học nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài ẢNH: BẢO CHÂU

Chủ nhân Nobel Văn chương 2026 Anne Carson: Tác gia phá vỡ mọi giới hạn thể loại

Nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson được trao Nobel Văn chương 2026 nhờ một sự nghiệp táo bạo, giàu tính sáng tạo, nơi thơ, văn xuôi, dịch thuật và tư tưởng cổ điển gặp nhau để tạo nên những hình thức mới cho văn chương đương đại.