Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026

Công nghiệp đường sắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước

Siemens (Đức) sẽ cung cấp tàu và chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt của VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup). Việt Nam đứng trước cơ hội xây dựng công nghiệp đường sắt ẢNH: V.G

Hàng loạt dự án đường sắt đã khởi động và sắp khởi công với nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia, mở ra ngành công nghiệp đường sắt hiện đại cho VN.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của thanh niên

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho 15 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, TP có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Sáng 10.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Mỹ gây sóng gió khi cấm vận ICC

Tòa án Hình sự quốc tế có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) ẢNH: AFP

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.10 áp đặt các biện pháp cấm vận lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khiến 8 đồng minh của Mỹ lên tiếng phản đối.