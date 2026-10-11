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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Công nghiệp đường sắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước; Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của thanh niên; Mỹ gây sóng gió khi cấm vận ICC... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.10.2026.

    Công nghiệp đường sắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026 - Ảnh 1.

    Siemens (Đức) sẽ cung cấp tàu và chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt của VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup). Việt Nam đứng trước cơ hội xây dựng công nghiệp đường sắt

    ẢNH: V.G

    Hàng loạt dự án đường sắt đã khởi động và sắp khởi công với nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia, mở ra ngành công nghiệp đường sắt hiện đại cho VN.

    Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của thanh niên

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026 - Ảnh 2.

    Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho 15 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, TP có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026

    ẢNH: TUẤN MINH

    Sáng 10.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội. 

    Mỹ gây sóng gió khi cấm vận ICC

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026 - Ảnh 3.

    Tòa án Hình sự quốc tế có trụ sở tại The Hague (Hà Lan)

    ẢNH: AFP

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.10 áp đặt các biện pháp cấm vận lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khiến 8 đồng minh của Mỹ lên tiếng phản đối.

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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.10.2026

    Tin tức Y tế Việt Nam làm chủ kỹ thuật khó; Tách truyền tải, giá điện ảnh hưởng thế nào?; Ả Rập Xê Út trước tương lai bất định... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.10.2026.

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