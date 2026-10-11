Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 11.10.2026

Công nghiệp đường sắt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước
Hàng loạt dự án đường sắt đã khởi động và sắp khởi công với nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia, mở ra ngành công nghiệp đường sắt hiện đại cho VN.
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của thanh niên
Sáng 10.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.
Mỹ gây sóng gió khi cấm vận ICC
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.10 áp đặt các biện pháp cấm vận lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), khiến 8 đồng minh của Mỹ lên tiếng phản đối.
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