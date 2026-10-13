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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Doanh nhân kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước; TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ mới; Nobel vinh danh 2 kinh tế gia 'hóa giải' biến động vĩ mô... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.10.2026.

    Doanh nhân kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026 - Ảnh 1.

    Các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đều kỳ vọng vào sự phát triển mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới (Trong ảnh là phòng thí nghiệm Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM)

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Chia sẻ với Thanh Niên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, các chuyên gia và doanh nhân trẻ đều kỳ vọng vào sự phát triển mạnh của Việt Nam trong kỷ nguyên mới...

    TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ mới

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026 - Ảnh 2.

    Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 12.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Từng nghi thức được tổng duyệt, từng khâu tổ chức được rà soát, chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) về nơi an nghỉ ngày 14.10.

    Nobel vinh danh 2 kinh tế gia 'hóa giải' biến động vĩ mô

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026 - Ảnh 3.

    Ảnh chân dung của ông Hall và ông Woodford được vinh danh ngày 12.10

    ẢNH: REUTERS

    Hai nhà khoa học người Mỹ giành giải Nobel Kinh tế 2026 nhờ đưa hành vi của từng cá nhân vào hoạch định chính sách, giúp các chính phủ chèo lái qua những cú sốc kinh tế.

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