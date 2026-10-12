Giải Nobel Kinh tế 2026 cho mô hình đột phá giúp 'chèo lái' nền kinh tế

Chiều nay (12.10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học là ông Robert E. Hall và ông Michael Woodford "vì những nền tảng vi mô của chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô".

Theo thông cáo từ ban tổ chức giải Nobel, hai ông Robert Hall và Michael Woodford được vinh danh với công trình xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng vi mô - tức là tập trung vào hành vi thực tế của từng hộ gia đình và doanh nghiệp, thay vì chỉ thống kê dựa trên các chỉ số vĩ mô khô khan như lạm phát hay tiêu dùng.

Buổi họp báo công bố chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2026 diễn ra tại Thụy Điển ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

Điểm đột phá trong công trình của hai nhà khoa học là việc thay đổi góc nhìn về hành vi kinh tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng người dân và doanh nghiệp không phản ứng thụ động mà luôn tính toán cho tương lai khi ra quyết định ở hiện tại. Chẳng hạn, nếu tin rằng lãi suất sẽ được giữ ở mức thấp trong nhiều năm tới, ngươi dân sẽ mạnh dạn vay vốn đầu tư và chi tiêu, hoặc cân nhắc tiết kiệm nếu nắm được lãi suất sẽ ở mức cao.

Từ phát hiện này, hai nhà khoa học kết luận công cụ điều hành vĩ mô hiệu quả nhất của các ngân hàng trung ương chính là sự minh bạch. Bằng cách công bố rõ ràng định hướng chính sách tương lai, chính phủ có thể chủ động định hình tâm lý xã hội. Khi đám đông tự điều chỉnh hành vi theo định hướng đó, nền kinh tế sẽ nhẹ nhàng rẽ vào đúng quỹ đạo mong muốn mà không cần đến các biện pháp can thiệp đột ngột.

Chủ tịch Ủy ban giải Nobel Kinh tế John Hassler đánh giá: "Công trình của hai nhà khoa học đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho các mô hình đang được ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn thế giới sử dụng. Nhờ họ, chúng ta được trang bị tốt hơn để đối phó với những cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng hay những thay đổi đột ngột trong thói quen tiêu dùng của người dân".

Lễ công bố giải thưởng Nobel Kinh tế hôm nay cũng đã khép lại mùa Nobel 2026 bắt đầu từ ngày 5.10.