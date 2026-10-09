Lộ diện chủ nhân Nobel Hòa bình 2026

Chiều nay (9.10), Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026 trao cho bà Navi Pillay "vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế".

Bà Navanethem "Navi" Pillay khi còn làm Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm 2012 ẢNH: AP

Bà Navi Pillay (85 tuổi) là một luật sư, thẩm phán và chuyên gia pháp lý quốc tế. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như thẩm phán Tòa án Tối cao Nam Phi, thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda (ICTR) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc...

"Sự kiên định của bà Navi Pillay đối với các nguyên tắc pháp lý phổ quát và lập trường đạo đức vững vàng là những yếu tố xuyên suốt sự nghiệp lâu dài của bà. Một sợi chỉ đỏ kết nối hành trình của bà, từ những ngày đầu tham gia bào chữa cho Nelson Mandela và những người khác đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, cho đến vai trò thẩm phán trong các vụ án quốc tế then chốt của thời đại chúng ta", ủy ban cho biết trong thông cáo báo chí.

Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel thứ năm được trao trong tuần này, sau Y Sinh, Vật lý, Hóa học và Văn học. Đầu tuần sau, giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố.

Cũng như các giải khác, chủ nhân giải Nobel Hòa bình sẽ được trao phần thưởng trị giá 12 triệu krona Thụy Điển (tương đương khoảng 1,2 triệu USD). Lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ diễn ra tại Oslo (Na Uy) vào ngày 10.12, kỷ niệm ngày mất của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel, người đã sáng lập ra giải thưởng này trong di chúc năm 1895 của ông.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 125 năm giải Nobel Hòa bình, cho đến nay đã có 112 cá nhân và 28 tổ chức khác nhau nhận giải kể từ khi thành lập vào năm 1901, theo AP.