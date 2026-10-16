    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Huy động người trẻ giải quyết những bài toán lớn; Vô tư quảng cáo bán hàng có liên đới trách nhiệm?; Quan hệ Mỹ - Ukraine lại sóng gió… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.10.2026.

    Huy động người trẻ giải quyết những bài toán lớn

    Chiều 15.10, chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2026 - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu đến tham dự buổi đối thoại với thanh niên ngày 15.10

    Ảnh: Tuấn Minh

    Vô tư quảng cáo bán hàng có liên đới trách nhiệm?

    Tình trạng nhiều người tham gia quảng cáo, liên kết tiếp thị, thậm chí lấn sân vào lĩnh vực sản xuất dù không có kiến thức chuyên môn vẫn đang diễn ra nhan nhản trên mạng.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2026 - Ảnh 2.

    Hoạt động quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội không thể “vô can” nếu bán hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng

    Ảnh: Quang Thuần

    Quan hệ Mỹ - Ukraine lại sóng gió

    Thỏa thuận mua dầu giữa Mỹ với Nga gần đây và những trục trặc trong hệ thống liên lạc vệ tinh của Washington mà Kyiv phụ thuộc đang gây ra cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ giữa hai đồng minh.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2026 - Ảnh 3.

    Tòa chung cư tại Kyiv bị cháy sau đợt tấn công ngày 14.10

    Ảnh: Reuters

    Tin liên quan

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 13.10.2026

    Tin tức Doanh nhân kỳ vọng vào kỷ nguyên mới của đất nước; TP.HCM chuẩn bị tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ mới; Nobel vinh danh 2 kinh tế gia 'hóa giải' biến động vĩ mô... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 13.10.2026.

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.10.2026

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.10.2026

    Khám phá thêm chủ đề

    vai trò thanh niên người trẻ quảng cáo bán hàng Mỹ - Ukraine

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận