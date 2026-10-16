Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.10.2026

Huy động người trẻ giải quyết những bài toán lớn

Chiều 15.10, chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu đến tham dự buổi đối thoại với thanh niên ngày 15.10 Ảnh: Tuấn Minh

Vô tư quảng cáo bán hàng có liên đới trách nhiệm?

Tình trạng nhiều người tham gia quảng cáo, liên kết tiếp thị, thậm chí lấn sân vào lĩnh vực sản xuất dù không có kiến thức chuyên môn vẫn đang diễn ra nhan nhản trên mạng.

Hoạt động quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội không thể “vô can” nếu bán hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng Ảnh: Quang Thuần

Quan hệ Mỹ - Ukraine lại sóng gió

Thỏa thuận mua dầu giữa Mỹ với Nga gần đây và những trục trặc trong hệ thống liên lạc vệ tinh của Washington mà Kyiv phụ thuộc đang gây ra cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ giữa hai đồng minh.