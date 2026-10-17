Báo Thanh Niên khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa: Ngày vui của xóm nhỏ ở Cần Thơ

Niềm vui bên cây cầu Rạch Bờ Dừa

Có mặt từ sớm, ông Lý Văn Rồng (61 tuổi) không giấu được niềm vui khi nhìn những chiếc xe nối nhau qua cầu Rạch Bờ Dừa. Ông là một trong những hộ dân tự nguyện hiến đất xây dựng dốc cầu, dù trên phần đất ấy có nhiều cây dừa, cây chuối đang cho thu nhập.

"Ước mơ của bà con nay đã thành sự thật nên ai cũng phấn khởi. Việc làm ăn, đi lại tới đây thuận lợi và có động lực hơn rất nhiều. Có cây cầu này thì cảnh đi đường vòng, ô tô phải gửi nhà hàng xóm chỉ còn là ký ức", ông Rồng chia sẻ.

Lễ khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa tại xã Châu Thành, TP.Cần Thơ sáng 17.10 ẢNH: DUY TÂN

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Thới (67 tuổi) cho biết cây cầu mới vững chãi, rộng rãi đã giúp bà con vơi đi nhiều nỗi lo. Đó là cảnh người bệnh cần cấp cứu nhưng xe cứu thương không vào được, nông sản khó vận chuyển hay học sinh có nguy cơ té ngã khi qua cầu vào mùa mưa bão.

"Hôm nay xóm nhỏ quá vui, vì vừa có cầu mà vừa có quà mang về nhà nữa. Bà con địa phương nhận quá nhiều tình cảm và sự yêu thương. Ai cũng nhủ phải ra sức giữ gìn cây cầu thật tốt, đi lại an toàn", ông Thới xúc động nói.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ; chị Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; ông Trần Lê Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ; anh Trần Việt Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Về phía địa phương có ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thành... Đại diện Báo Thanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên; nhà báo Huỳnh Đình Phú, Trưởng ban Chính trị - Xã hội; nhà báo Trần Thanh Trang, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Tây Nam bộ. Đại diện các đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Đức Liên, Cố vấn truyền thông, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Kim Oanh Group; bà Nguyễn Ngọc Tuyết Hằng, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam; ông Đặng Anh Tài, Giám đốc HDBank Chi nhánh Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Tây, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu; ông Phan Văn Nhàn, bác sĩ Huỳnh Văn Cường và ông Huỳnh Dũng Cón, đại diện Hội Những người con xa quê. Chương trình còn có sự đồng hành của các diễn viên Huy Khánh, Hoàng Mèo, Lê Nam và nhóm BB HOUSE, CLB Bà Bầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Phương, Chủ tịch UBND xã Châu Thành, cho biết khu vực có khoảng 115 hộ dân với hơn 460 nhân khẩu, trong đó khoảng 80 học sinh thường xuyên qua lại.

Cầu mới kết nối với tuyến đường giao thông nông thôn có mặt đường bê tông rộng 3 m do địa phương đầu tư, tạo thuận lợi cho việc đi lại, đưa đón học sinh, vận chuyển nông sản và tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục.

Đây là cây cầu thứ 10 Báo Thanh Niên xây dựng tại miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Cây cầu mới giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn ẢNH: DUY TÂN

Ông Phạm Mạnh Phương, Chủ tịch UBND xã Châu Thành phát biểu tại buổi lễ ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Phương, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, sự chung tay của Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân ấp Phú Xuân.

Cây cầu thứ 10 từ sự kết nối của Báo Thanh Niên

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết xuất phát từ mong mỏi của người dân, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã giao Liên chi hội Nhà báo và Công đoàn kết nối, vận động tài trợ, ủng hộ xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa dài 22 m, rộng 3,4 m, tổng kinh phí 850 triệu đồng.

Cùng với công trình, trong lễ khởi công và khánh thành, các đơn vị tài trợ đã trao 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng, 100 phần quà dành cho hộ khó khăn và 5 suất kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo. Tổng giá trị tài trợ xây cầu và các hoạt động an sinh xã hội khoảng 1 tỉ đồng.

Cây cầu với tổng kinh phí xây dựng 850 triệu đồng ẢNH: DUY TÂN

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, dù quy mô không quá lớn, cây cầu thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và tình cảm của các nhà tài trợ và những người làm Báo Thanh Niên dành cho bà con. Công trình cũng có sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương trong thiết kế, vận động tài trợ và triển khai xây dựng bài bản.

"Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" là phương châm hành động mà Báo Thanh Niên luôn nỗ lực hướng tới, kiên trì gìn giữ, từng bước trở thành nét văn hóa của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của báo.

Cầu Rạch Bờ Dừa là cây cầu thứ 10 tại miền Tây được Báo Thanh Niên kết nối, vận động tài trợ, ủng hộ xây dựng.

Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến trao bằng khen đến Báo Thanh Niên ẢNH: DUY TÂN

Dịp này, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao bằng khen ghi nhận những đóng góp của Báo Thanh Niên trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tiếp sức học sinh nghèo vượt khó

Bên cạnh niềm vui có cầu mới, chương trình còn mang đến sự động viên thiết thực cho nhiều gia đình khó khăn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Phan Văn Dân (47 tuổi), người bị khuyết tật bẩm sinh, xúc động khi nhận học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho con gái Phan Thị Thùy Dương, học sinh lớp 8 Trường THCS-THPT Phú Hữu.

Gia đình ông Dân sống dựa vào thu nhập dưới 6 triệu đồng mỗi tháng của người vợ. Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến Thùy Dương đến nay vẫn chưa có xe đạp riêng, hằng ngày phải đi nhờ bạn đến trường.

Các em học sinh nhận học bổng và quà tặng của Báo Thanh Niên cùng ông Phan Văn Nhàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Bình Trị Đông (TP.HCM) và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (Kim Oanh Group) ẢNH: DUY TÂN

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà chia sẻ từ chương trình ẢNH: DUY TÂN

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao quà đến các hộ dân ẢNH: DUY

Niềm vui nhân đôi với bà con xã Châu Thành trong ngày khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa ẢNH: DUY TÂN

Bà con xã Châu Thành đến tham dự chương trình ẢNH: DUY TÂN

Mỗi phần quà là 1 túi nhu yếu phẩm và 500.000 đồng ẢNH: DUY TÂN

"Nghe tin con gái được nhận học bổng tôi mừng rớt nước mắt. Vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã nhẹ lo hơn rồi", ông Dân chia sẻ.

Tại chương trình, ông Phan Văn Nhàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Bình Trị Đông, TP.HCM, trao 5 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Báo Thanh Niên và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (Kim Oanh Group) trao 5 phần quà.

Ban tổ chức cũng trao 5 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 3 triệu đồng tiền mặt; cùng 100 phần quà khác, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng, dành cho các hộ khó khăn tại địa phương.

Cây cầu Rạch Bờ Dừa hoàn thành sau khoảng 3 tháng thi công ẢNH: DUY TÂN

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn tặng quà cảm ơn các đơn vị tài trợ ẢNH: DUY TÂN

Cây cầu Rạch Bờ Dừa mới là ước mơ của bà con xóm nhỏ Cần Thơ trong nhiều năm qua ẢNH: DUY TÂN

Người dân địa phương phấn khởi đi trên cây cầu mới ẢNH: DUY TÂN