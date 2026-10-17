Ông Trump dọa bỏ tù các quan chức bầu cử California

"Tất cả bọn họ rồi sẽ ngồi tù trong một thời gian rất dài", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16.10, kèm theo bức thư của quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Trent McCotter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi tiệc tối tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở thành phố Palm Beach, bang Florida hôm 16.10 ẢNH: REUTERS

Trong thư, ông McCotter cảnh báo rằng việc bỏ phiếu của những người không phải công dân trong cuộc bầu cử liên bang là phạm tội, và việc cố tình tiếp tay cho hành động này cũng là bất hợp pháp. Theo Reuters, ông McCotter kêu gọi các quan chức California cân nhắc lại và có hành động cần thiết để ngăn chặn gian lận bầu cử.

Hôm 13.10, ông McCotter gửi một văn bản đến bà Shirley Weber - trưởng cơ quan quản lý bầu cử của California, và ông Dean Logan - trưởng cơ quan bầu cử và hộ tịch tại hạt Los Angeles, nói rằng Bộ Tư pháp đã cung cấp cho địa phương danh sách những người mà chính quyền liên bang tin rằng không phải là công dân nhưng lại đã được California phát phiếu bầu qua thư. Theo Reuters, tổng cộng có hơn 20.000 người bị nghi ngờ.

Bộ Tư pháp ra thời hạn 48 giờ cho California xem xét danh sách này, nếu không sẽ phải đối mặt hành động pháp lý. Đúng 2 ngày sau đó, Bộ Tư pháp kiện California để ngăn chặn tiểu bang này kiểm đếm số phiếu đó.

Ngày 16.10, Thứ trưởng McCotter cảnh báo các quan chức bầu cử Los Angeles và California rằng họ có thể trở thành đồng phạm nếu chấp nhận và đếm hơn 20.000 phiếu bầu qua thư đó.

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Trong khi đó, Cố vấn pháp lý Dawyn Harrison của Los Angeles ngày 15.10 tuyên bố địa phương này không thể thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp vì chính quyền liên bang không giải thích đã tổng hợp danh sách trên như thế nào.

Trong thư ngày 16.10, ông McCotter cho hay Bộ Tư pháp đã sử dụng "hồ sơ nhập cư nội bộ" và đối chiếu dữ liệu.

Những tranh cãi và cảnh báo được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (3.11).