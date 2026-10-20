Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.10.2026

Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc

Sáng 19.10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, Đan Mạch, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21.10 theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X duyệt Đội danh dự ẢNH: TTXVN

Vị thế của doanh nhân nữ được quyết định bởi năng lực

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Thanh Niên ghi nhận ý kiến một số nữ doanh nhân về những trải nghiệm của họ trong thực tế hoạt động kinh doanh và vai trò, vị thế của nữ doanh nhân ngày nay.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên ẢNH: NVCC

Đào tạo thường xuyên cấp bằng giống chính quy, tuyển sinh thế nào?

Từ năm học 2026 - 2027, sinh viên theo hình thức đào tạo thường xuyên sẽ nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với chính quy.