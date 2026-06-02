Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.6.2026

02/06/2026 05:54 GMT+7

Tin tức Việt Nam - Philippines nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường; Ngày đầu 'phủ xanh' xăng E10: Người tiêu dùng phản hồi tích cực; Mỹ - Iran trong thế vừa đánh vừa đàm... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.6.2026.

Việt Nam - Philippines nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.6.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm

ẢNH: TT XVN

Sáng 1.6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31.5 - 1.6.

Ngày đầu 'phủ xanh' xăng E10: Người tiêu dùng phản hồi tích cực

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.6.2026 - Ảnh 2.

Xăng E10 được sử dụng đại trà từ ngày 1.6, thay thế hoàn toàn xăng khoáng trước đó

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm qua (1.6), xăng sinh học E10 trở thành nhiên liệu chủ đạo khi thị trường dừng lưu hành xăng khoáng RON95 và RON97. Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cho thấy người tiêu dùng đón nhận tích cực xăng sinh học. 

Mỹ - Iran trong thế vừa đánh vừa đàm

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 2.6.2026 - Ảnh 3.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 30.5

ẢNH: REUTERS

Các đòn tập kích và trả đũa mới giữa Mỹ - Iran đang phủ bóng lên nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang khó lường. 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.6.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.6.2026

Tin tức Việt Nam chính thức chuyển sang xăng sinh học; Đội nào mạnh nhất World Cup 2026?, Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.6.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Việt Nam - Philippines xăng sinh học E10 Mỹ - Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận