Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 1.6.2026

01/06/2026 05:54 GMT+7

Tin tức Việt Nam chính thức chuyển sang xăng sinh học; Đội nào mạnh nhất World Cup 2026?, Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.6.2026.

Việt Nam chính thức chuyển sang xăng sinh học

Từ 0 giờ hôm nay 1.6, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới.

Từ hôm nay 1.6, Việt Nam chính thức chuyển đổi hoàn toàn xăng khoáng sang xăng sinh học E5 và E10

Đội nào mạnh nhất World Cup 2026?

Ngay lúc này theo đúng thứ tự thì Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha là 6 ứng cử viên vô địch nặng ký nhất tại World Cup 2026. Đức và Hà Lan là ứng viên hạng hai.

Argentina và Messi luôn được đánh giá cao

Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy

Chiến công nối tiếp chiến công, đợt cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM liên tiếp giáng những đòn mạnh mẽ vào các đường dây ma túy cũng như phá thần tốc hàng loạt vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

Hàng chục bị can trong một đường dây ma túy PC04 vừa triệt phá

