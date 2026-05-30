Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 30.5.2026

30/05/2026 05:56 GMT+7

Tin tức Tại sao không bán song song xăng khoáng và E10?; Chính trường Mỹ dậy sóng với khoản quỹ tỉ USD; Thỏa thuận Mỹ - Iran có "chiếu bí" Thủ tướng Israel?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.5.2026.

Tại sao không bán song song xăng khoáng và E10?

Việc duy trì song song quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài có thể gia tăng chi phí logistics, phân phối và giảm hiệu quả chuyển đổi năng lượng xanh. Quan điểm này đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành. (trang 13)

Theo Bộ Công thương, việc triển khai xăng E10 không áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn mà hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển xanh, bền vững

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính trường Mỹ dậy sóng với khoản quỹ tỉ USD

Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập quỹ bồi thường cho những "nạn nhân của bộ máy tư pháp" đã gây phản ứng kịch liệt từ phe đối lập và cả trong đảng Cộng hòa. (trang 23)

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu về Quỹ chống vũ khí hóa và các vấn đề khác tại Điện Capitol vào ngày 21.5

ẢNH: AFP

Thỏa thuận Mỹ - Iran có "chiếu bí" Thủ tướng Israel?

Việc Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận để hướng đến hòa bình có thể gây ra nhiều bất lợi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhất là khi ông sắp bước vào cuộc bầu cử đầy khó khăn. (trang 24)

Thủ tướng Netanyahu trong lần gặp Tổng thống Trump tại Mỹ tháng 12.2025

ẢNH: REUTERS

