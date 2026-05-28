Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.5.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
28/05/2026 05:57 GMT+7

Tin tức Cộng đồng người Việt là cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan; Phường vận động dừng hát karaoke để học sinh ôn thi lớp 10; Khó lường lối thoát cho cuộc chiến Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 28.5.2026.

Cộng đồng người Việt là cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan

Chiều 27.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân từ ngày 27 - 29.5.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.5.2026 - Ảnh 1.

Cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán VN và cộng đồng người VN tại Thái Lan đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani, Thái Lan

Ảnh: TTXVN

Phường vận động dừng hát karaoke để học sinh ôn thi lớp 10

Đang là tuần cao điểm, "tháng củ mật" của các sĩ tử sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phường ở TP.HCM cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng hát karaoke, tắt "loa kẹo kéo" sớm để học sinh tập trung ôn bài.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.5.2026 - Ảnh 2.

Video clip tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng hát karaoke để sĩ tử tập trung ôn thi lớp 10 của Công an P.Tân Hưng, TP.HCM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khó lường lối thoát cho cuộc chiến Iran

Những tín hiệu khả quan cho đàm phán hòa bình đang xen lẫn rủi ro leo thang xung đột khiến lối thoát cho cuộc chiến Iran đang trở nên khó lường.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 28.5.2026 - Ảnh 3.

Hình ảnh được trình bày ở Tehran (Iran) với nội dung tuyên truyền đánh bại lực lượng Mỹ

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.5.2026

Tin tức Mở ra chương mới cho hợp tác Việt Nam - Thái Lan; Hơn 1.000 chiến sĩ công an bắt nhanh 2 nghi phạm nổ súng ở TP.HCM; Tín hiệu nguy hiểm giữa đàm phán Mỹ - Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.5.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Iran tuyển sinh Thi lớp 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận