Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 27.5.2026

27/05/2026 05:54 GMT+7

Tin tức Mở ra chương mới cho hợp tác Việt Nam - Thái Lan; Hơn 1.000 chiến sĩ công an bắt nhanh 2 nghi phạm nổ súng ở TP.HCM; Tín hiệu nguy hiểm giữa đàm phán Mỹ - Iran… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 27.5.2026.

Mở ra chương mới cho hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Hôm nay (27.5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân. Chuyến thăm được kỳ vọng nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế, mở ra chặng mới cho quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn (TP.HCM) là điểm nhấn lớn trong hợp tác đầu tư VN - Thái Lan

Ảnh: SGC

Hơn 1.000 chiến sĩ công an bắt nhanh 2 nghi phạm nổ súng ở TP.HCM

Hôm qua 26.5, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo công bố thông tin về vụ án nổ súng giết người nước ngoài, xảy ra vào tối 21.5 ở P.Bến Thành (TP.HCM).

Trung tướng Mai Hoàng trực tiếp lấy lời khai bị can nổ súng giết người nước ngoài

Ảnh: CACC

Tín hiệu nguy hiểm giữa đàm phán Mỹ - Iran

Hôm qua 26.5, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn an toàn trong khu vực, và quân đội Iran khẳng định quyền đáp trả tương xứng sau các đòn không kích của Mỹ.

Tàu chở hàng gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải bị Iran phong tỏa sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2

ảnh: Reuters

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.5.2026

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
