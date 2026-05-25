Công an TP.HCM phát hiện vụ trồng cần sa ở xã Nhuận Đức

Ngày 25.5, Công an xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ) TP.HCM cho biết từ việc kiểm tra hành chính một căn nhà tại địa bàn, công an không chỉ phát hiện cặp vợ chồng dương tính ma túy mà còn triệt phá tụ điểm trồng cần sa.

Một người phụ nữ ở TP.HCM bị phát hiện trồng cần sa trong vườn nhà ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22.5, lực lượng Công an xã Nhuận Đức bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà ở đường Nhuận Đức (ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức). Tại đây, tổ công tác phát hiện Trần Hà Quang Luân (33 tuổi) và Võ Đặng Thị Hoàng Trúc (22 tuổi, vợ Luân) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai vợ chồng đều dương tính với chất ma túy (cần sa). Qua đấu tranh, Trúc khai nhận do nhu cầu cá nhân nên tìm mua cần sa của một người phụ nữ tên "bà Mười" ở xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ).

Từ manh mối này, công an nhanh chóng xác định "bà Mười" chính là Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi). Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngọc thừa nhận đã hai lần bán cần sa cho Trúc với giá 200.000 đồng/gói.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Ngọc tại xã Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng phát hiện phía sau vườn nhà bà đang trồng cần sa. Cụ thể, có 72 cây thảo mộc tươi với tổng khối lượng lên đến 23,9 kg đã bị thu giữ, cùng 1 cân đồng hồ và điện thoại di động là tang vật liên quan.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, bà Ngọc phân trần trồng cần sa trong vườn chỉ nhằm mục đích... "cho heo, gà ăn", nếu có ai hỏi mua thì mới bán kiếm thêm.

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Ngọc để điều tra, xử lý.

Công an xã Nhuận Đức khuyến cáo cần sa là chất ma túy bị nghiêm cấm trồng, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng dưới mọi hình thức.



