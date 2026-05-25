Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM phát hiện vụ trồng cần sa ở xã Nhuận Đức

Trần Kha
Trần Kha
25/05/2026 23:20 GMT+7

Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) phát hiện một người phụ nữ trồng cần sa trong vườn nhà bán.

Ngày 25.5, Công an xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ) TP.HCM cho biết từ việc kiểm tra hành chính một căn nhà tại địa bàn, công an không chỉ phát hiện cặp vợ chồng dương tính ma túy mà còn triệt phá tụ điểm trồng cần sa.

TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ trồng cần sa trong vườn để... cho heo, gà ăn - Ảnh 1.

Một người phụ nữ ở TP.HCM bị phát hiện trồng cần sa trong vườn nhà

ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22.5, lực lượng Công an xã Nhuận Đức bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà ở đường Nhuận Đức (ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức). Tại đây, tổ công tác phát hiện Trần Hà Quang Luân (33 tuổi) và Võ Đặng Thị Hoàng Trúc (22 tuổi, vợ Luân) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai vợ chồng đều dương tính với chất ma túy (cần sa). Qua đấu tranh, Trúc khai nhận do nhu cầu cá nhân nên tìm mua cần sa của một người phụ nữ tên "bà Mười" ở xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ).

Từ manh mối này, công an nhanh chóng xác định "bà Mười" chính là Nguyễn Thị Ngọc (68 tuổi). Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngọc thừa nhận đã hai lần bán cần sa cho Trúc với giá 200.000 đồng/gói.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Ngọc tại xã Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng phát hiện phía sau vườn nhà bà đang trồng cần sa. Cụ thể, có 72 cây thảo mộc tươi với tổng khối lượng lên đến 23,9 kg đã bị thu giữ, cùng 1 cân đồng hồ và điện thoại di động là tang vật liên quan.

Đáng chú ý, khi bị phát hiện, bà Ngọc phân trần trồng cần sa trong vườn chỉ nhằm mục đích... "cho heo, gà ăn", nếu có ai hỏi mua thì mới bán kiếm thêm.

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Ngọc để điều tra, xử lý. 

Công an xã Nhuận Đức khuyến cáo cần sa là chất ma túy bị nghiêm cấm trồng, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng dưới mọi hình thức.


Tin liên quan

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

TP.HCM tiếp tục cuộc chiến chống ma túy khi triệt phá một đường dây lớn từ biên giới Campuchia. Vụ việc không chỉ cảnh báo nguy cơ ma túy mà còn thể hiện sự kiên quyết trong việc bảo vệ an toàn cho người dân.

Khám phá thêm chủ đề

trồng cần sa ma túy tang vật Điện thoại di động vi phạm pháp luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận