Chuyển động 12h: Dấu hiệu xe dùng xăng E10 cần bảo dưỡng ngay | Xác minh thầy dạy lái cãi CSGT
TT Phát triển Nội dung số
31/05/2026 12:00 GMT+7

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 31.5.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 31.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khuyến cáo dấu hiệu xe máy dùng xăng E10 phải bảo dưỡng ngay

Thời gian gần đây, xăng E10 đang trở thành chủ đề được nhiều người sử dụng xe máy quan tâm. Liệu loại nhiên liệu mới này có ảnh hưởng đến động cơ? Những dấu hiệu nào cho thấy xe cần được kiểm tra, bảo dưỡng sau khi chuyển sang sử dụng E10? Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam vừa đưa ra những khuyến cáo đáng chú ý dành cho người dùng.

Xác minh người tự xưng thầy dạy lái đi sai làn, cãi CSGT rồi đăng clip lên mạng

Một đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người tự xưng là thầy dạy lái xe với lực lượng CSGT đang gây nhiều chú ý trên mạng xã hội. Sau khi để học viên lái ô tô đi sai làn đường, người này không chỉ có lời lẽ gây tranh cãi với CSGT mà còn đăng toàn bộ sự việc lên mạng.

Tuy nhiên, khi clip nhận về nhiều phản ứng trái chiều, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và người đàn ông này cũng đã lên tiếng xin lỗi.

Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nói gì?

Ngày 2.6, TAND tỉnh Lâm Đồng sẽ mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 xét xử vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội "hủy hoại rừng", sau hơn 11 năm theo đuổi hành trình kêu oan.

Đáng chú ý, sau khi TAND cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM) hủy toàn bộ các bản án kết tội để điều tra lại, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM) đã có văn bản hướng dẫn việc kiểm sát điều tra. Trong đó chỉ ra nhiều vấn đề về vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và chứng cứ cần được làm rõ nhằm tránh làm oan người vô tội.

